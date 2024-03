Certifier ses compétences Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 16 avril 2024.

Certifier ses compétences Comprendre quels dispositifs s’offrent à vous pour valider votre expérience, obtenir un diplôme ou accéder à des études supérieures. 16 avril et 11 juin Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-11T10:00:00+02:00 – 2024-06-11T12:00:00+02:00

Il existe plusieurs dispositifs permettant de faire certifier des compétences :

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet d’obtenir un diplôme, sans avoir à suivre une formation

La VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) pour reprendre des études sans valider les diplômes précédents, normalement nécessaires.

La VES (Validation des Etudes Supérieures) pour faire certifier ses études en France ou à l’étranger, par l’obtention d’un diplôme du supérieur.

Cette séance d’information vous permettra de comprendre les spécificités de ces dispositifs et comment les combiner pour faire avancer votre projet professionnel.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93211 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/