Cérémonie du souvenir Espace Jean Vautrin Bègles, dimanche 7 avril 2024.

Cérémonie du souvenir 30ᵉ commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi Dimanche 7 avril, 16h00 Espace Jean Vautrin Ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

1994 – 30 ans après – 2024

Se souvenir, transmettre, rendre justice

Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles et Vice-Président de Bordeaux Métropole, le Conseil Municipal de la Ville de Bègles et l’association Cauri vous invitent à la 30ᵉ commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, en 1994 au Rwanda.

Au mémorial de l’Homme Debout l’œuvre de Bruce Clarke.

Un temps sera consacré au recueillement : prises de parole, chanson de Pierrine Fifadji, lectures, témoignages et projection du film Une des mille collines.

Espace Jean Vautrin Chemin Alexis Labro 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 88 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 82 37 16 90 »}]

commémoration cérémonie