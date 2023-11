FESTIVAL Cidre & Dragon Centre-ville Merville-Franceville-Plage, 21 septembre 2024, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Participez à ce festival unique en son genre où les festivaliers costumés donnent vie à des elfes, gobelins, centaures et autres personnages mythiques du genre fantasy. Déambulez autour du marché médiéval et parmi les artistes de rue. Des initiations aux jeux de société, aux jeux de rôle grandeur nature, des concours de cosplay, des concerts, des conférences ou des reconstitutions historiques vous seront proposés durant tout le week-end. Découvrez le seul festival dont vous êtes le héros ! Programme disponible sur demande..

Samedi 2024-09-21 10:00:00 fin : 2024-09-22 . .

Centre-ville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Join this unique festival where costumed festival goers bring to life elves, goblins, centaurs and other mythical fantasy characters. Stroll around the medieval market and among the street performers. Initiations to board games, life-size role-playing games, cosplay contests, concerts, conferences or historical re-enactments will be offered throughout the weekend. Discover the only festival where you are the hero! Program available on request. Theme of the year: Dark Fantasy.

Participe en este festival único en el que los festeros disfrazados dan vida a elfos, duendes, centauros y otros personajes míticos del género fantástico. Pasee por el mercado medieval y entre los artistas callejeros. Durante todo el fin de semana, podrá probar suerte en juegos de mesa, juegos de rol a tamaño real, concursos de cosplay, conciertos, conferencias y recreaciones históricas. Descubra el único festival en el que usted es el héroe Programa disponible previa solicitud.

Nehmen Sie an diesem einzigartigen Festival teil, bei dem kostümierte Festivalbesucher Elfen, Kobolde, Zentauren und andere mythische Figuren aus dem Fantasy-Genre zum Leben erwecken. Schlendern Sie über den mittelalterlichen Markt und durch die Straßenkünstler. Das ganze Wochenende über werden Ihnen Einführungen in Brettspiele, lebensgroße Rollenspiele, Cosplay-Wettbewerbe, Konzerte, Vorträge oder historische Rekonstruktionen angeboten. Entdecken Sie das einzige Festival, bei dem Sie der Held sind! Programm auf Anfrage erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge