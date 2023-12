Visite de la ville avec Michel Louvel, greeter centre-ville La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18 Lieux fertois oubliés (haras, bains-douches, abattoirs)

départ 14h30 de l’office de tourisme

Durée : 2h

sur réservation

6 personnes maximum.

centre-ville

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

