Concert des étudiants du Pont Supérieur au Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 20 juin 2024, Bouguenais.

2024-06-20

Horaire : 20:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

A la découverte de la nouvelle génération Depuis une dizaine d’années, le partenariat entre le Pont Supérieur (Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne – Pays de la Loire) et Le Nouveau Pavillon aboutit à un concert, offert en fin de saison, mettant à l’honneur les étudiants et étudiantes du département de musiques traditionnelles validant leur Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien/Musicienne. Cette création originale, travaillée en résidence au Nouveau Pavillon, est l’occasion pour les artistes de partager le fruit de trois années de travail, avant de poursuivre des carrières artistiques fructueuses et foisonnantes. Gwen Danigo : clarinette, bombardeElouan Le Bras : accordéonMatthieu Foltête : accordéon

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340