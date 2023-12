Marché de nuit Centre du village Veules-les-Roses, 18 juillet 2024, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 17:00:00

fin : 2024-07-18

Marché artisanal et fermier.

Nous souhaitons mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui viennent exposer à Veules les Roses et apprécions tout particulièrement de les voir travailler sur place, créer des modèles uniques, expliquer et faire partager leur passion au public.

En tout, près de cent exposants dans les rues principales du village. Chacun trouvera un cadeau original à faire ou à se faire et les gourmets apprécieront la qualité des produits proposés.

Accès libre dans le centre du village..

Centre du village

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre