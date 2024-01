Centre de vacances Avea La Poste « Eole » centre de vacances AVEA LA POSTE Notre-Dame-de-Monts, jeudi 1 janvier 2032.

Situé dans le département de la Vendée et au cœur d’un environnement exceptionnel, notre centre de vacances profite d’un cadre de vie idéal, propice à la détente et à la découverte.

Il est situé en bordure de la forêt domaniale, à 400m de la plage qui est accessible à pied par un sentier forestier au départ du centre. Le village de Notre Dame de Monts se trouve à quelques minutes et offre toutes les commodités.

De nombreuses pistes cyclables ou pédestres permettent la découverte de ce territoire protégé, partagé entre forêt et marais.

C’est un véritable musée à ciel ouvert qui s’offre au visiteur

centre de vacances AVEA LA POSTE 8 rue du murier 85690 NOTRE DAME DE MONTS Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire