FLESH CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre, 19 janvier 2024, Vitre.

D’une fête d’anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de réalité virtuelle à une réunion de famille dans un café, Flesh est un spectacle visuel et non verbal, une fable contemporaine. Avec humour et étrangeté, la compagnie Still Life nous remue de façon vivifiante. Du rire décapant comme dénominateur commun, ironique ou sarcastique, voilà les ingrédients majeurs qui constituent le corps de ce spectacle hors du commun.Dans ce spectacle fascinant composé de quatre récits brefs, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola cartographient la chair humaine sous toutes ses coutures, l’éternel manque de l’autre et le besoin d’étreinte. Flesh examine avec humour et singularité les transferts symboliques qui se jouent dans nos relations familiales, amoureuses ou encore amicales.La presse en parle« Un public fasciné, intrigué et pour sa plus grande joie mis à mal. Une ovation » Pointculture « Une bombe, dément, drôle et violent » Toutelaculture.com « Une impressionnante force plastique »Transfuge « Magistral » La provence « Enfin une signature théâtrale » LibérationConception et mise en scène : Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola • Scénario : Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola et Thomas vanZuylen • Interprétation : Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, Jonas WertzMise en espace et en mouvement : Sophie Leso • Scénographie : Aurélie Deloche

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 rue de Strasbourg 35500 Vitre