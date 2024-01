Moussu T E Lei Jovents Centre culturel de Cassis Cassis, vendredi 12 avril 2024.

Moussu T E Lei Jovents ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 20h30 Centre culturel de Cassis A partir de 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Le vendredi 12 avril 2024, le Centre Culturel de Cassis vous propose une belle soirée :

Avec le groupe Moussu T E Lei Jovents

Ils vous proposent en live, un florilège autour de leurs plus grands succès (Mademoiselle Marseille, Lo Gabian, A La Ciotat, etc.) pour un spectacle toujours empreint de bonne humeur et encore plus bouléguant !

Spectacle en intérieur dans la grande salle de projection du Centre Culturel.

20h00 ouverture des portes.

20h30 Début du concert sans entracte.

Tarif 25 € par personne 20 € pour les adhérents CCC

Tarif duo 40 €

Places assises non numérotées (placement libre).

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Centre culturel de Cassis 20, avenue Emmanuel Agostini, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/moussu-t-e-lei-jovents »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]