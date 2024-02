CELKILT Bolbec, vendredi 24 mai 2024.

CELKILT Bolbec Seine-Maritime

Musique urbaine

Tout public

Durée 1h30

CELKILT

Avec CelKilt, Everyday’s St Patrick’s Day!!!

En près de 700 prestations scéniques survoltées, CelKilt a su s’imposer comme une valeur sûre parmi les ténors du genre.

Entre deux escales au Hellfest, en Italie, au Canada, en Allemagne ou aux États Unis (pour 2 tournées marathon, 2 passages au mythique Shamrock Fest à Washington DC et une croisière entre Miami et les Bahamas aux côtés de Flogging Molly & The Offspring), CelKilt s’amuse à pièger Canal + sur une reprise de M. Jackson à la cornemuse, ose se mesurer à l’Incroyable Talent d’AC/DC sur M6 ou défier un orchestre symphonique sur France 2 en s’appropriant Brahms en live…

Un pied bien ancré dans la tradition Celtique, avec une cornemuse épique qui visite tour à tour Ecosse et Bretagne et un violon espiègle teinté d’Irlande et de polka, CelKilt assume aussi pleinement ses penchants wok n’ woll, convoquant tour à tour Foo Fighters, Dropkick Murphys ou AC/DC à la table des négociations, et ça met tout le monde d’accord !

De l’autodérision, de la ferveur et du punch. Un seul but transmettre le pouvoir du Kilt !!!

Distribution

Ana MacFive Violon

Iain MacWind Cornemuse / Whistles

Titou MacFire Chant Guitare

Drik MacWater Bass

Rems MacGround Batterie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:00:00

126 Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie service.culturel@bolbec.fr

L'événement CELKILT Bolbec a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine