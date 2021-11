Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Célestin Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Célestin Cluny, 29 janvier 2022, Cluny. Célestin Théâtre « Les Arts » Place du Marché Cluny

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29 21:30:00 Théâtre « Les Arts » Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire 10 10 EUR C’est 50 % du duo « Fills Monkey » qui pose les baguettes et renoue avec ses deux premiers instruments à cordes : La guitare et la voix. Célestin raconte des histoires d’une plume malicieuse qui virevolte entre ironie, lucidité, candeur et poésie, dans la langue de Jacques Brel et Georges Brassens… En duo avec son contrebassiste, ce chanteur attachant et décalé, musicien performeur, sait nous faire partager ses émotions au travers de son univers drôle et singulier. Distribution :

Chanteur(euse)(s) : Sebastien Rambaud « Celestin »

Musicien(ne)(s) : Thierry Tonelli « Augustin » C’est 50 % du duo « Fills Monkey » qui pose les baguettes et renoue avec ses deux premiers instruments à cordes : La guitare et la voix. Célestin raconte des histoires d’une plume malicieuse qui virevolte entre ironie, lucidité, candeur et poésie, dans la langue de Jacques Brel et Georges Brassens… En duo avec son contrebassiste, ce chanteur attachant et décalé, musicien performeur, sait nous faire partager ses émotions au travers de son univers drôle et singulier. Distribution :

Chanteur(euse)(s) : Sebastien Rambaud « Celestin »

Musicien(ne)(s) : Thierry Tonelli « Augustin » Théâtre « Les Arts » Place du Marché Cluny

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Théâtre "Les Arts" Place du Marché Ville Cluny lieuville Théâtre "Les Arts" Place du Marché Cluny