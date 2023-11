Fête de la Ville 2024 – Un Débarquement garanti ! Caudebec-lès-Elbeuf, 25 mai 2024, Caudebec-lès-Elbeuf.

Caudebec-lès-Elbeuf,Seine-Maritime

La fête de la Ville 2024 c’est :

> Un programme gratuit et complet favorisant l’intérêt des petits et grands

> Des animations, concerts, et expositions de véhicules en centre-ville (ainsi que sur la place du marché et du stade Suchet ) :

– le samedi de 10h à 20h et

– le dimanche de 10h à 17h

> Un grand campement militaire la vie autour de ce débarquement allié (reconstitution historique avec des véhicules U.S et européens).

Samedi 2024-05-25 10:00:00 fin : 2024-05-26 17:00:00. .

Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie



The Fête de la Ville 2024 is :

> A free, comprehensive program to appeal to young and old alike

> Entertainment, concerts and vehicle displays in the city center (as well as in the market square and Suchet stadium):

– saturday from 10am to 8pm and

– sunday from 10am to 5pm

> A large-scale military camp depicting life around the Allied landings (historical re-enactment with U.S. and European vehicles)

La Fête de la Ville 2024 es :

> Un programa completo y gratuito que atraerá a grandes y pequeños

> Espectáculos, conciertos y exposiciones de vehículos en el centro de la ciudad (así como en la plaza del mercado y en el estadio Suchet):

– sábado de 10:00 a 20:00 y

– domingo de 10:00 a 17:00

> Un gran campamento militar que representa la vida en torno al desembarco aliado (reconstrucción histórica con vehículos estadounidenses y europeos)

Das Stadtfest 2024 ist :

> Ein kostenloses und umfassendes Programm, das das Interesse von Groß und Klein fördert

> Unterhaltung, Konzerte und Fahrzeugausstellungen im Stadtzentrum (sowie auf dem Marktplatz und im Suchet-Stadion):

– samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr und

– am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

> Ein großes Militärcamp zeigt das Leben rund um die Landung der Alliierten (historische Rekonstruktion mit US- und europäischen Fahrzeugen)

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche