Catch dessinateurs-dessinatrices à moustache – 180 ans de catch à dessin Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, mardi 23 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-23 18:00 – 00:00

Gratuit : non Événements des 19, 24 et 26 avril 2024 – 13 € / 10€ – billetterie sur helloasso.com Autres dates : prix libre sur place Tout public

2006 – 2024 : 180 ans de Catch de DessinDu jeudi 18 au vendredi 26 avril 2024 La FOCDAMN, (fédération officielle de catch de dessinateurs/dessinatrices à moustaches nantaise) fête ses 18 ans et vous accueille à L’OLYMPIC CATCH STADIUM pour une ouverture exceptionnelle de la Fabrique Bellevue-Chantenay. “Dans un monde où tout va bien, le catch de dessinateurs/dessinatrices à moustaches fait front pour apporter un peu de violence dans ce monde paisible.” Pour ses 180 ans, la Fédération Officielle de Catch de Dessinateurs/dessinatrices à Moustaches Nantaise vous invite à célébrer son histoire à l’occasion d’une semaine de bonnes manières, d’art, de bagarre et de gros son.Le musée de la Focdamn présentera une grande rétrospective de la fédé avec les premières affiches, les dessins des combats les plus mythiques et des reliques très rares prêtées par les plus grands collectionneur·euses du monde entier.Deux grandes soirées de Catch de Dessinateurs/dessinatrices à Moustaches seront organisées avec les grandes figures de la Focdamn, les pionniers/pionnières, mais aussi avec de nouveaux grands champions/championnes !Une journée entière sera dédiée aux enfants avec une méga boum et la nouvelle création de la fédération, le Catch Kids Club qui comblera de bonheur les kidz les plus exigeants et turbulents ! Un grand casting, la Catch Academy donnera sa chance à celles et ceux qui voudraient monter sur scène et croiser le fer avec les légendes du catch de dessin et pourquoi pas pour intégrer la Focdamn. Une soirée de modèle vivant permettra de glorifier et iconiser nos arthlètes (artistes/athlètes).Et bien sûr, du live et du gros son vous ambianceront faisant par là-même exploser le thermomètre ! Pour cet événement inédit et autoproduit, l’association Focdamn prend d’assaut la fabrique Bellevue Chantenay à Nantes, lieu de résidence artistique de la ville de Nantes. Rebaptisée pour l’occasion L’Olympic Catch Stadium, l’ancienne salle mythique accueillera le public du 18 au 26 avril 2024, sur sept temps forts et beaucoup d’émotions autour de l’univers du catch de dessinateur.rices à moustaches. Avec le soutien de la ville de Nantes. Retrouvez le programme complet sur la page facebook de l’événement

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://www.facebook.com/events/1137018540633663