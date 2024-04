CATASTROPHE ! SOIREE PHILO Langres, mercredi 12 juin 2024.

CATASTROPHE ! SOIREE PHILO Langres Haute-Marne

Tout public

A la découverte des pépites philosophiques cachées dans les documents de la médiathèque !

Le livre humoristique » Apocalypse heureuse » servira d’introduction à cette soirée philo sur le thème de la catastrophe. Collapsologie, catastrophisme, apocalypse… nombreux sont les mots qui tentent de nous parler de la fin de toute chose.

Et si on en faisait un concept philo ?

Une soirée en petits groupes où la pensée s’exerce et se muscle, aidée par un contenu théorique et la matière d’une œuvre de fiction. .



2024-06-12

2024-06-12

4 Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

