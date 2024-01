TITANIC LA FOLLE TRAVERSEE CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer, samedi 8 juin 2024.

La plus ou moins ve´ritable histoire du ce´le`bre naufrage revue a` la fac¸on des Moutons Noirs ! Une come´die de´lirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand me^me a` la fin… Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez a` bord du ce´le`bre vaisseau des re^ves et plongez a` bord d’une odysse´e e´le´gante et de´jante´e ou` s’entreme^lent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une come´die chic et de´lirante dont vous ne sortirez pas indemnes.CASINO DE SANARY – SALLE LE COLOMBET1261 Chemin St Roch83110 Sanary-sur-Mer

Tarif : 23.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 21:00

