Carte-blanche aux étudiants du Conservatoire de Lyon au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Lyon Lyon, samedi 18 mai 2024.

Carte-blanche aux étudiants du Conservatoire de Lyon au Musée des Beaux-Arts Le musée des Beaux-Arts donne carte-blanche aux étudiants du Conservatoire de Lyon pour la Nuit européene des musées 2024. Musique et théâtre sont au rendez-vous ! Samedi 18 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Lyon

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le musée des Beaux-Arts donne carte-blanche aux étudiants du Conservatoire de Lyon pour la Nuit européene des musées 2024. Musique et théâtre sont au rendez-vous !

Musée des Beaux-Arts de Lyon 20 place des Terreaux 69001 Lyon Lyon 69001

Accueil des visiteurs par la place des Terreaux (20, 69001 Lyon) Bus et métro arrêts Hôtel de Ville – Terreaux

© Lyon MBA – Corentin Mossière