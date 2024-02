Carte blanche à Renaud Capuçon Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Pour le concert de clôture de cette onzième édition, Renaud Capuçon convie un quatuor de jeunes talents dans une schubertiade intrépide.

Composé en 1819, le Quintette en la majeur n’a acquis sa célébrité qu’après la mort du compositeur viennois. Il a été surnommé La Truite pour son fameux quatrième mouvement reprenant son lied éponyme auquel Schubert ajouta des variations brillantes ou poétiques. À l’autre bout de sa brève existence se trouve le Trio opus 100 (1828), dont on connaît surtout le mélancolique deuxième mouvement, inoubliable dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. L’une et l’autre partition se distinguent par la fluidité des lignes mélodiques et par l’accompagnement liquide du piano, technique d’arpèges innovante qui marquera les compositeurs de la génération suivante. 16 16 EUR.

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

