Début : 2024-07-26 21:30:00

fin : 2024-07-26 Quelques mois après le début de la tournée A.M.O.U.R TOUR, Calogero sera de retour au Festival de Carcassonne sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps le 26 juillet ! Porté par l’album A.M.O.U.R et le single « Le hall des départs », ce nouveau show est l’occasion de découvrir les nouveaux titres sur scène mais aussi de se retrouver autour de ses plus grands tubes !.

