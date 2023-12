FESTIVAL DE CARCASSONNE – SHAKA PONK Carcassonne, 18 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:30:00

fin : 2024-07-18

Après plusieurs années d’absence, 2024 marquera le grand retour de Shaka Ponk au Festival de Carcassonne !

Avec des shows de pure énergie, Punk et Rock’n’Roll, le célèbre groupe de rock alternatif français déjanté et innovant revient enflammer la scène du Théâtre Jean- Deschamps. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !.

Après plusieurs années d’absence, 2024 marquera le grand retour de Shaka Ponk au Festival de Carcassonne !

Avec des shows de pure énergie, Punk et Rock’n’Roll, le célèbre groupe de rock alternatif français déjanté et innovant revient enflammer la scène du Théâtre Jean- Deschamps. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

EUR.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne