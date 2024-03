Cap vers les Francofolies-Croq’ Vacances Camping les Sirènes Saint-Jean-de-Monts, dimanche 30 juin 2024.

Bienvenue dans l’aventure captivante du séjour « Cap Vers les Francofolies », une expérience itinérante unique combinant détente, adrénaline et découvertes culturelles.

Ce périple vous conduira à travers des destinations pittoresques de la côte atlantique, offrant des activités variées et inoubliables.

Ce séjour débutera à Saint-Jean-de-Monts, avec au programme une sortie au parc accrobranche où ton sens de l’équilibre sera mis à l’épreuve sur les différents parcours. Au cours de cette étape une sortie sera organisée également au parc aquatique de Saint-Hilaire-de-Riez, avec ses piscines chauffées, ses 13 pistes de toboggans, sa rivière de bouées et sa piscine à vagues ; une journée de rires et de plaisirs aquatiques assurée !

Les jeunes aventuriers continueront leur périple par une seconde étape en camping à Longeville-Sur-Mer, en Vendée. Entre terre et mer, tu auras l’occasion de t’adonner à des activités palpitantes telles que le ski nautique et l’Aquapark ou le Warrior Game (1), ajoutant une dose d’adrénaline à ton expérience estivale.

La troisième et dernière étape te conduira à La Rochelle en Charente Maritime, une ville portuaire pleine de caractère où une sortie inoubliable en catamaran au coucher de soleil en musique te fera vivre une expérience inédite. Tu auras la chance de participer à une journée mémorable au célèbre festival des Francofolies le 11 juillet, découvrant une atmosphère vibrante mêlant musique, arts et culture française contemporaine.

Ce séjour itinérant offre une combinaison unique d’aventures nautiques et de moments festifs, te garantissant des souvenirs inoubliables au coeur de la Vendée et de la Charente Maritime.

(1) : Tu accèderas aux différents parcours au-dessus de l’eau. Selon le niveau emprunté : liane, toile d’araignée, barres suspendues, balançoires, rondins. Un parcours pour les warriors qui souhaitent relever le défi sans tomber dans l’eau !

