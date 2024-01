Festival Cabourg Mon Amour Cap Cabourg Cabourg, jeudi 20 juin 2024.

Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-20

fin : 2024-06-22

C’est les 10 ans du festival ! Pendant trois journées et soirées, venez admirer le soleil couchant aux rythmes des basses des scènes disposées sur le côté est de la plage de Cabourg !

Un endroit idyllique, une programmation variée, tendance et originale alimentée par de nombreux artistes à découvrir. C’est LE rendez-vous des amis, LE rendez-vous des jeunes et des moins jeunes autour d’une même envie : découvrir, admirer et s’amuser.

Programmation prochainement disponible sur le site du festival. Billetterie en ligne.

Cap Cabourg

Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@cabourgmonamour.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge