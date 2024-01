Cantates chez Bussy Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, samedi 21 septembre 2024.

La cantate tient une place un peu particulière dans l’histoire de la musique française. Forme musicale élaborée, elle est cependant l’invention d’un poète, Jean-Baptiste Rousseau. Cet auteur inégal et controversé a laissé son empreinte dans le monde musical des XVII et XVIIIe siècles en adaptant à la langue française un genre déjà fort répandu en Italie, tant dans le domaine profane que religieux. C’est autour de ce genre représentant du Baroque français que nous proposons un évènement majeur au sein du château de Bussy-Rabutin en 2024. Le château de Bussy-Rabutin a été le premier lieu à soutenir pleinement la création de l’ensemble Esperluette & Cie et il tenait à cœur à cet ensemble d’y proposer un projet qui plongera les spectateurs dans l’art Baroque avec un spectacle total!

Le programme élaboré sera propre au château de Bussy-Rabutin. Il sera le fruit de recherches musicologiques en lien avec les allégories et figures mythologiques présentent au sein du château: statues, peintures… Les différents lieux du château seront utilisés afin de proposer au public une promenade enchantée, un voyage mythologique, mais toujours en musique! EUR.

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 20:00:00

fin : 2024-09-21 23:00:00



