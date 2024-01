Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement, lundi 4 mars 2024.

Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Hans Zimmer interprétée au piano et à la batterie au Théâtre des Bernardines !

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Hans Zimmer interprétée au piano et à la batterie au Théâtre des Bernardines !



Programme

Inception : Dream Is Collapsing / Time

Batman The Dark Knight : Like A Dog Chasing Cars / Introduce A Little Anarchy

Gladiator Honor Him

Interstellar Cornfield Chase

Mission Impossible Thème principal

Sherlock Holmes It’s So Overt It’s Covered

Kung Fu Panda Thème principal

Madagascar Thème principal

La Route d’Eldorado Thème principal

Pearl Harbor Tennesse

Le Dernier Samouraï Thème principal

Pirates des Caraïbes



Artistes

Luigi Ranieri Gargano, piano

Antonio Porpora, batterie EUR.

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-04



