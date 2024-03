Camp école Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale Liesse-Notre-Dame, mercredi 7 août 2024.

Camp école Faites monter vos jeunes sur la scène de vie ! 7 – 27 août Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale Sur inscription

Début : 2024-08-07T10:00:00+02:00 – 2024-08-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-27T00:00:00+02:00 – 2024-08-27T16:00:00+02:00

Du mercredi 7 août au mardi 27 août, à Liesse-Notre-Dame

Ce camp d’été existe depuis déjà 1997 et réunit les 13-17 ans. Nous vous proposons un nouveau camp spectacle exceptionnel avec le Père Jean Marie Luc. Il est basé sur la préparation en MASTER CLASS et la représentation d’une comédie musicale sur la vie de Ste JEHANNE d’ARC permettant aux jeunes de vivre un temps de charité fraternelle intense et de bénéficier d’une formation artistique solide. La mise en scène du spectacle sera confiée à des professionnels de l’art dramatique

Au programme :

Une vie commune forte

Un temps de réflexion et de partage avec les frères et des adultes,

Des temps de prière, messe et adoration proposés,

Des soirées détente (chants sketches)

Des activités de conception, promotion, production et réalisation de la Comédie Musicale

Pour plus d’informations : suivre le lien d’inscription

Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale Rue de la Plume au Vent 02350 Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/st-jean-revelateur/evenements/camp-comedie-musicale-aout-2024 »}] https://www.helloasso.com/associations/st-jean-revelateur/evenements/camp-comedie-musicale-aout-2024

