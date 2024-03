Camp de reconstitution Bloody Gulch Méautis, samedi 1 juin 2024.

Camp de reconstitution Bloody Gulch Méautis Manche

Vendredi

Camp civil et militaire américain et allemand. Reconstitution d’une épicerie de 1944. Exposition de vélos anciens, reconstitution d’une ancienne épicerie et d’une école d’autrefois avec apprentissage de l’écriture à l’encre de Chine et récitation de leçons. Démonstration de combats de haies.

9h 18h: visite guidée insolite du musée et du manoir. Histoire du champ de bataille de Bloody Gulch, explication de la bataille du 12 et 13 juin 1944, vestiges archéologiques, démonstration de la bataille des haies. Payant, réservation conseillée.

Possibilité de baptême en véhicule d’époque. Payant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Méautis 50500 Manche Normandie

