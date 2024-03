CAMILLE THEATRE FEMINA Bordeaux, jeudi 28 novembre 2024.

Comme on aime Camille et sa capacité créative à cultiver les vertus du chant depuis tout le temps. Compositrice et interprète, la vocaliste virtuose nous invite en voyage sur un vaste continent peuplé d’ondes poétiques et bienfaitrices.On parle de ses concerts comme des performances totales, dans lesquels voix, corps et coeurs forment un tout, spontané, instinctif, organique. Inspirée par des Fiona Apple, Nina Simone ou Claude Nougaro qui ont accompagné son enfance, Camille cultive son potentiel vocal comme elle respire, avec un naturel et une nécessité viscérale. Son premier album Le sac des filles en 2002 confirmait déjà une signature vocale singulière au service d’une langue extrêmement créative. Suivent Le Fil, Music Hole, Ilo Veyou, OUÏ, dans lesquels la Parisienne montre l’étendue de son inventivité, entre polyphonie, percussions corporelles, pop, plain-chant médiéval, gospel… Le chant et la voix se révèlent son terrain de jeu illimité, qu’elle utilise et prescrit comme un onguent réconfortant et réparateur. Cette richesse, elle la partage depuis 2021, en mettant sur pied et en voix, les LALÀ, des cercles de chants participatifs, organisés pour souffler à tous. tes le pouvoir résilient et reliant de la voix et du son. 2024 signe le retour de Camille sur scène entre musique, danse et rituel, les vibrations s’annoncent vivifiantes.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 46.20 – 56.20 euros.

Début : 2024-11-28 à 20:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33