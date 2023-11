Denez Iliz Tro EGLISE SAINT-REMI, 15 juin 2024, CAMARET SUR MER.

ARSENAL PRODUCTIONS(2:PLATESV-R -2021-009524) PRESENTE CE SPECTACLE Date du 25/05/2024 à 20h30 avancée au 04/05/2024 à 20h30Les billets restent valablesLes concerts de cette tournée exceptionnelle qui verront Denez se produire au sein de lieux prestigieux du patrimoine breton, sont l’occasion pour l’artiste à la « voix d’or » de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration : la Gwerz. Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella et tantôt, une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable « Diamant » musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.98.43.68.38 Denez

EGLISE SAINT-REMI CAMARET SUR MER rue de Verdun Finistère

