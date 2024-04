CALIGULA Bédarieux, vendredi 17 mai 2024.

Vendredi 17 Mai à 21H à la Tuilerie

Effervescence au Palais, l’Empereur a disparu. Le public est partie prenante du drame en train de se jouer, car, à son retour, Caligula est transformé. Commence alors une mécanique logique, absurde, drôle et cruelle du verbe Camusien. Décidé à exercer sa propre liberté contre l’ordre des hommes et des dieux, niant le bien et le mal, Caligula devient un tyran sanguinaire, bourreau de lui-même, autant que des autres.

Caligula est le succès le plus durable d’Albert Camus au théâtre. Publiée en 1944, la pièce, inspirée par la biographie de Caligula dans La Vie des douze Césars de Suétone, contribuera à révéler Gérard Philipe en 1945 au théâtre Hébertot dans une mise en scène de Paul Oettly. Elle sera par la suite souvent jouée en France et à l’étranger.

Mise en scène Bruno Dairou, Edouard Dossetto | Artistes Pablo Chevalier, Edouard Dossetto, Josselin Girard, Céline Jorrion, Antoine Laudet, Antoine Robinet | Régisseuse Hélèna Castelli | Création Lumière Arnaud Barré | Scénographie Pierre Mengelle

Coup de cœur de la presse à Avignon en 2021

Salle La Tuilerie, avenue des Justes parmi les Nations

Dès 12 ans

Tarifs 15€/10€/7€

Durée 1h30

Renseignements et réservations 04 67 95 48 27 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

