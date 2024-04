Café-lecture Médiathèque Guingamp, samedi 6 avril 2024.

Café-lecture Médiathèque Guingamp Côtes-d’Armor

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ?

Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ?

Venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial !

Entrée libre pour adultes et adolescents .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

L’événement Café-lecture Guingamp a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol