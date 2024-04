Café frappé CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette, jeudi 11 avril 2024.

Café frappé Café Frappé – Innovation soutenable : du high tech au low tech Jeudi 11 avril, 12h30 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T12:30:00+02:00 – 2024-04-11T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T12:30:00+02:00 – 2024-04-11T15:30:00+02:00

« Changer de trajectoire pour effectuer une transition écologique et solidaire ambitieuse, c’est avant tout se donner les moyens d’innover.

Mais de quelle innovation parle-t-on ?

Si pour certains la technologie et son progrès sont tous tracés et voués à suivre la voie des « high tech pour le durable », d’autres mettent en avant de nouvelles manières d’inventer et de créer la technologie de demain, suivant une démarche qui questionne les besoins et les exigences de chacune et chacun dans une optique de soutenabilité forte.

C’est toute l’idée de la démarche Low Tech.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour aborder ce sujet, qui n’est jamais si pertinent qu’en école d’ingénieurs, et tout particulièrement à CentraleSupélec, où l’entreprenariat et l’innovation gardent une place importante.

Nous aurons l’occasion de présenter et de discuter d’un projet soutenu par le Low Tech Lab, Biosphère Expérience, qui vise à explorer les possibles, à documenter l’avancée des Low Tech, de manière collaborative, publique et interdisciplinaire.

Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses pour ce nouveau Café Frappé ! »

L’équipe du café Frappé

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France