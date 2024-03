Café-débat avec l’autrice, traductrice et éditrice Paula Anacaona au Centre socioculturel Maurice Noguès Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes hommes, organisation d’un café-débat avec l’autrice, traductrice et éditrice Paula Anacaona.

Paula ANACAONA est une autrice, traductrice et éditrice qui a fondé les éditions Anacaona fin 2009 pour ne publier que des textes écrits en portugais par passion pour la littérature brésilienne, trop méconnue et trop peu publiée en France. Militante féministe et décoloniale, elle met en lumière l’histoire des personnes minorisées et viendra échanger sur de nombreux sujets : la littérature, le féminisme, les mouvements antiracistes, les enjeux de décolonisation. Il s’agira de déconstruire ces grands mots qui ne parlent en réalité que de quotidiens et de vies, notamment quand on est une femme racisée, c’est-à-dire non-blanche.

Organisation d’une garde d’enfants sur place.

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014

Contact : https://www.instagram.com/csc.maurice.nogues/ +33145424646 cscmnogues.famille@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817

