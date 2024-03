Café-concert : Jakkar à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

2 euros par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Retrouvez Jakkar en concert à La Bellevilloise jeudi 11 avril 2024 !

Fort de leur expérience en solo et au côté d’artistes majeurs de la scène française (R.wan de Java, Soviet Suprem, les yeux de la tête..)

Eric Allard Jacquin (accordéon) et Nicolas Krassilchik (percussions) ont décidé de se réunir pour célébrer un répertoire varié, et le mettre au parfum des musiques du « monde », faisant voyager le piano à brettelle sur tous les continents.

Dans son plus simple appareil, Cajon et Accordéon Jakkar, le Minimal Bal et son programme vous font danser au son du Zouk Musette, du Bayou Breton, et autre Cumbia Folk.

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

Café-concert : Jakkar