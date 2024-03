Café Bricol’ du mois : Petit électroménager Les 500 Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Café Bricol’ du mois : Petit électroménager Venez réparer vos petits objets électroménagers ! Bouilloire, grille pain, machine à café… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie ! Mercredi 24 avril, 17h30 Les 500 Participation libre et consciente

Venez participer à notre atelier de réparation ! Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre petit éléctroménager en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

On est là pour vous accompagner à donner une seconde vie à vos objets du quotidien !

24 avril 2024

Les 500, 1 place de la Charte des Libertés Communales, 31300 TOULOUSE

⏰ De 17h30 à 20h

♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Les 500 1 place de la charte des libertés communales Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

