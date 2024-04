Cabaret Brouillon • Loïc Touzé Atelier de Paris / CDCN Paris, vendredi 31 mai 2024.

Le vendredi 31 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

Son intarissable curiosité pour tous les formats qui touchent à la danse, son désir perpétuel de partager ses processus de création avec d’autres artistes : voici deux raisons, a minima, pour lesquelles il n’est pas étonnant que le chorégraphe français au parcours sinueux ait eu envie de s’essayer au cabaret.

Sous ses airs désuets, le cabaret regorge de ressources, d’énergies et d’imageries qui font écho au monde d’aujourd’hui. Parmi elles, Loïc Touzé s’intéresse avant tout aux contrastes. Sombre et lumineux, grotesque et critique, récital et anecdotique, écrit et improvisé, insolent et subjuguant, cruel et joyeux, le cabaret offre une pluralité de canevas, accueillant le public et ses possibles interventions en son sein.

Alors, pourquoi « Brouillon » ? Parce que le chorégraphe a pris le parti d’ouvrir le chapitre cabarettiste sur une série de pages vierges, offertes aux plus folles esquisses et aux plus savoureux essais avec ses complices de travail. Comme d’habitude, Loïc Touzé se permet tout, et c’est magistral.

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012

Alice Gautier