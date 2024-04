ça gigote à la médiathèque ! Médiathèque de Lille-sud Lille, samedi 18 mai 2024.

ça gigote à la médiathèque ! Une gigothèque à la médiathèque, quelle chance ! Samedi 18 mai, 14h30 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Ça gigote à la médiathèque ! Vos enfants de 0 à 6 ans découvriront la motricité douce et ludique grâce à la gigothèque de l’association « Mon petit paradis ».

L’association et la médiathèque s’associent pour permettre à l’enfant de découvrir l’espace, les bienfaits de l’activité libre et de faire ses propres expérience au sein d’un univers sécurisé.

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Ville de Lille