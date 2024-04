Bureau des Légendes Villers-Cotterêts, vendredi 7 juin 2024.

Bureau des Légendes Villers-Cotterêts Aisne

Quand les contes deviennent réalité…

Par la Compagnie Chamane

Le Bureau des Légendes est une institution chargée de référencer les différents personnages de contes, légendes et autres histoires du monde, et de conserver d’authentiques objets leur ayant appartenu.

Jean et Félix, deux conservateurs drôles et extravagants, sont chargés de parcourir les routes du monde et de partir à la rencontre des gens de passage qui douteraient encore de la réelle existence de ces personnages.

Alors n’ayez pas peur ! Approchez-vous et partez à la découverte d’un monde dont vous ignoriez la véritable existence…

Soutenu par la ville du Quesnoy, le département du Nord, la région des Hauts-de-France.

Distribution

De et avec Cédric Henninot et Étienne Malard

Mise en scène Compagnie Chamane

En cas d’intempéries, la représentation aura lieu à la médiathèque Alexandre Dumas.

Tous publics, à partir de 7 ans Réservation obligatoire 5.955.95 5.95 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-07 19:00:00

24 Rue Démoustier

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

