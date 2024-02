BRYSON TILLER Le Bataclan Paris, samedi 20 avril 2024.

Face à la demande phénoménale, Bryson Tiller ajoute une date supplémentaire le dimanche 21 avril au Bataclan, Paris.Ne manquez pas l’occasion de voir Bryson Tiller, la star montante du R&B, en concert au Bataclan à Paris les samedi 20 et dimanche 21 avril. Connu pour ses mélodies envoutantes et son style unique mélangeant R&B, trap et pop, Bryson Tiller promet deux soirées inoubliables.Depuis son éclat sur la scène musicale avec son hit Don’t , Bryson Tiller a conquis le cœur de fans du monde entier. Son dernier album, acclamé par la critique, démontre sa capacité à capturer les émotions et les expériences de vie avec profondeur et authenticité.Rejoignez-nous pour une expérience musicale riche et émotionnelle avec Bryson Tiller, un artiste qui redéfinit les frontières du R&B moderne. Réservez vos billets dès maintenant pour deux soirées mémorables au cœur de Paris !

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75