Bird Box Le Grand Logis Bruz, 14 mai 2024 20:30, Bruz.

CONCERT AU COIN DU BAR

Bird Box, c’est l’alchimie subtile de trois voix, deux guitares et des percussions.

Lumineuse et généreuse, entre modernité et tradition, la musique de Bird Box délivre une folk singulière imprégnée de soul, vibrante et magnétique.

Cette hydre à 5 têtes dévoile des compositions raffinées, aux mélodies accrocheuses arrangées collectivement, dans un style hybride quasi acoustique. Un univers métissé et une plume ciselée d’où naissent des chansons puissantes et intimes.

La voix profonde de David Le Deunff, portée par les choeurs aériens de Julia Paugam et Louise Robard, nous ramène aux racines du blues et du gospel. Le son feutré de la guitare acoustique du chanteur se mêle au jeu élégant et intense de la guitare électrique de Eddy Leclerc. Le tout est rythmé par les sonorités inventives et bouillonnantes des percussions du batteur Robin Tixier.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine