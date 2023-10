Les 10h de Vassivière : endurance paddle Broussas Royère-de-Vassivière, 6 juillet 2024, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Une endurance unique en France qui rassemble l’élite de la discipline ou les plus courageux s’affrontent sur une épreuve de 10 heures de paddle, en équipe ou en solitaire. Épreuve accessible à tous, à son rythme, grâce au système de stand façon « 24 heures du Mans »

Les 4 heures challenge, sur le même principe, ainsi que l’épreuve kids permettent à un public encore plus large de tenter l’aventure.

– « Paddle EXPO zone »

– Course à suivre en direct sur facebook sur Live Total Sup

– Écran géant sur la plage durant toute l’épreuve

– Les 4 heures sont ouvertes aux prones paddle (allongés sur les planches)

– Présentation de tous les participants le vendredi soir sur le podium..

2024-07-06 fin : 2024-07-06 20:00:00. .

Broussas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A unique endurance event in France, bringing together the elite of the discipline, where the bravest compete in a 10-hour paddle race, in teams or solo. The event is accessible to all, at their own pace, thanks to the « 24 Hours of Le Mans »-style stand-up system

The 4-hour challenge, based on the same principle, as well as the kids? event, enable an even wider public to try their hand at adventure.

? « Paddle EXPO zone

? Follow the race live on facebook at Live Total Sup

? Giant screen on the beach throughout the event

? The 4 hours are open to prone paddlers (lying on boards)

? Presentation of all participants on Friday evening on the podium.

Un evento de resistencia único en Francia, que reúne a la élite de la disciplina, donde los palistas más valientes compiten en una carrera a remo de 10 horas, ya sea en equipo o en solitario. El evento es accesible para todos, a su propio ritmo, gracias al sistema de stand-up al estilo de las « 24 horas de Le Mans »

El desafío de 4 horas, basado en el mismo principio, así como la prueba para niños, ofrecerán a un público aún más amplio la oportunidad de probar la aventura.

? « Zona Paddle EXPO

? Sigue la carrera en directo a través de facebook en Live Total Sup

? Pantalla gigante en la playa durante todo el evento

? Las 4 horas están abiertas a paddle prone (tumbados sobre las tablas)

? Presentación de todos los participantes en el podio el viernes por la noche.

Ein in Frankreich einzigartiges Ausdauerrennen, bei dem die Elite des Sports zusammenkommt und die Mutigsten in einem 10-stündigen Paddle-Event gegeneinander antreten, entweder im Team oder allein. Dank des Standsystems im Stil der « 24 Stunden von Le Mans » kann jeder in seinem eigenen Tempo teilnehmen

Die 4-Stunden-Challenge, die auf demselben Prinzip beruht, sowie der Kids-Event ermöglichen es einem noch breiteren Publikum, das Abenteuer zu wagen.

? « Paddle EXPO Zone »

? Rennen live auf Facebook unter Live Total Sup zu verfolgen

? Großbildleinwand am Strand während der gesamten Veranstaltung

? Die 4 Stunden sind offen für Prones Paddle (auf den Brettern liegend)

? Präsentation aller Teilnehmer am Freitagabend auf dem Podium.

Mise à jour le 2023-10-10 par Creuse Tourisme