Place du Champs aux dames Salle Roland Tempesta Jougne Doubs Salle Roland Tempesta Place du Champs aux dames

2022-08-14 07:00:00 – 2022-08-14 18:00:00

Doubs Jougne Organisés par l’union musicale de Jougne.

Inscription obligatoire par mail ou téléphone, minimum 2 mètres.

