Brocante Vide grenier du 15 aout Villeloin-Coulangé, jeudi 15 août 2024.

Brocante Vide grenier du 15 aout Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Venez chiner librement dans les rues du village, autour de l’abbaye et des bords de l’Indrois, auprès des exposants particuliers et professionnels.

Buvettes et restauration sur place.

Informations pour les réservations des emplacements exposants (tarifs, formulaires,…) sur notre site https://sivilleloincoulange-60.webselfsite.net/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 06:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire si.villeloin.coulange@gmail.com

