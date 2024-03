Brocante Parking Place du Mûrier Batz sur mer, mercredi 1 mai 2024.

Brocante Organisée par ABALA, cette traditionnelle foire à la brocante estivale réunit plus de 80 brocanteurs et professionnels. Vieux livres, objet de décoration, oeuvre d’art, meubles, objets insolites….. Mercredi 1 mai, 08h00 Parking Place du Mûrier Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T08:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T08:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00

Venez chiner et trouver l’objet qui manque à votre collection !

Parking Place du Mûrier Place du Mûrier, rue de la Plage,, Place Honoré de Balzac 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0609782405 »}, {« type »: « email », « value »: « abala44@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nantes.fr/infonantes/association/1158 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/brocante-brocantebsm2022.html »}]

