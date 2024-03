BROCANTE CHATEAU DE JAVARZAY Chef-Boutonne, dimanche 16 juin 2024.

BROCANTE CHATEAU DE JAVARZAY Chef-Boutonne Deux-Sèvres

41ême BROCANTE VIDE GRENIER sur le site du château de JAVARZAY

Ventes et exposition de voitures occasions et neuve

et exposition de véhicules anciennes

Restauration sur place (repas) + buvette EUR.

Début : 2024-06-16 06:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

CHATEAU DE JAVARZAY

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine fc.boutonnais@hotmail.com

L’événement BROCANTE CHATEAU DE JAVARZAY Chef-Boutonne a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Pays Mellois