Brocante Aubrives, dimanche 12 mai 2024.

Brocante Aubrives Ardennes

Brocante Marché artisanal Bars Concerts Manèges pour les enfants.Animations de rue Restauration sur place. A 11h Concert de John Mary Go Round. A 14h Concert de Rockin’ Fever. Infos et réservations 06 84 28 52 31 (emplacement gratuit). Bienvenue à toutes et tous…

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est

L’événement Brocante Aubrives a été mis à jour le 2024-02-21 par Ardennes Tourisme