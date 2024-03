Brico’Réparons plutôt que de jeter ! Trézelles, vendredi 5 avril 2024.

Brico’Réparons plutôt que de jeter ! Trézelles Allier

Divers ateliers d’aide à la réparation et au bricolage.



Soupe et tarte en collaboration avec le club de l’amitié de Trezelles Venz avec un légume, un fruit, un économe et un bol !



sur inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 16:30:00

fin : 2024-04-05 23:00:00

Salle des fêtes

Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cslafarandole@orange.fr

