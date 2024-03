BRANDON Rue Jean Jaurès Marignac, samedi 22 juin 2024.

BRANDON Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le brandon est une fête traditionnelle et populaire qui se déroule tous les ans.

Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

Le brandon sera précédé d’un repas festif accompagné de danses et de musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 22:00:00

fin : 2024-06-22 23:30:00

Rue Jean Jaurès PLACE PUBLIQUE

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

L’événement BRANDON Marignac a été mis à jour le 2024-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE