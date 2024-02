Bourse aux vélos Mai à Vélo La Filature de Ronchamp Ronchamp, samedi 25 mai 2024.

A l’occasion de la campagne nationale « Mai à Vélo », Ronchamp Tourisme et La Filature organisent une Bourse aux Vélos sur le site de La Filature

Samedi 25 mai de 10h à 17h, sous la Halle Publique. Ouvert aux particuliers et aux professionnels du cycle. Vente de vélos et d’accessoires associés.

Ateliers et animations pour les grands et les petits! Avec la présence de Colibrius, spécialiste du tricycle, de l’autonomie des personnes à mobilité réduite et de l’écomobilité, et membre du label Tourisme et Handicap.

Info et résa 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com EUR.

La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com

