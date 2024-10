Bourse aux jouets-puériculture Cesny-les-Sources, dimanche 27 octobre 2024.

Bourse aux jouets-puériculture

Salle des fêtes de Cesny Bois Halbout Cesny-les-Sources Calvados

Bourse aux jouets et puériculture

dans la salle des fêtes de Cesny Bois Halbout

Ils vous proposent le mètre linéaire à 3€ tables et chaises fournis.

*Attention les places seront limitées.*

Ils proposeront également une formule sandwich + boisson pour 5€.

Ouverture des portes à 7h30 pour les exposants.

Pour les réservations, il faut contacter uniquement sur l’adresse mail de l’APE ape.cesnyboishalbout@gmail.com

Merci d’indiquer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, le nombre de mètres souhaités et si vous désirez une ou plusieurs formule sandwich + boisson.

Le règlement sera demandé avant les vacances pour confirmer la réservation.

Bourse aux jouets et puériculture

dans la salle des fêtes de Cesny Bois Halbout

Ils vous proposent le mètre linéaire à 3€ tables et chaises fournis.

*Attention les places seront limitées.*

Ils proposeront également une formule sandwich + boisson pour 5€.

Ouverture des portes à 7h30 pour les exposants.

Pour les réservations, il faut contacter uniquement sur l’adresse mail de l’APE ape.cesnyboishalbout@gmail.com

Merci d’indiquer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, le nombre de mètres souhaités et si vous désirez une ou plusieurs formule sandwich + boisson.

Le règlement sera demandé avant les vacances pour confirmer la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 09:00:00

fin : 2024-10-27

Salle des fêtes de Cesny Bois Halbout

Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie ape.cesnyboishalbout@gmail.com

L’événement Bourse aux jouets-puériculture Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Suisse Normande

dimanche 27 octobre 2024 Bourse aux jouets-puériculture Cesny-les-Sources Bourse aux jouets-puériculture Salle des fêtes de Cesny Bois Halbout Cesny-les-Sources Calvados 2024-10-27 à 09:00:00 .Bourse aux jouets et puériculture dans la salle des fêtes de Cesny Bois Halbout Ils vous proposent le mètre linéaire à 3€ tables et chaises fournis. *Attention les places seront limitées.* Ils proposeront également une formule sandwich + boisson pour 5€. Ouverture des portes à 7h30 pour les exposants. Pour les réservations, il faut contacter uniquement sur l'adresse mail de l'APE ape.cesnyboishalbout@gmail.com Merci d'indiquer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, le nombre de mètres souhaités et si vous désirez une ou plusieurs formule sandwich + boisson. Le règlement sera demandé avant les vacances pour confirmer la réservation.