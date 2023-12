Randonnée des 2 Roches Boulodrome (face à la Mairie) Davayé Catégories d’Évènement: Davayé

Saône-et-Loire Randonnée des 2 Roches Boulodrome (face à la Mairie) Davayé, 29 septembre 2024, Davayé. Davayé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 08:00:00

fin : 2024-09-29 . Le Club Alpin de Mâcon organise la 48ème édition de la Randonnée Les 2 Roches à Davayé !

Plusieurs parcours pédestres et VTT ont été préparés. 8-15-26 km (pédestre), 16-28-44 km (VTT).

Venez courir, marcher ou pédaler, tout seul ou à plusieurs, entre copains ou en famille.

La rando est éco-responsable, pensez à apporter votre gobelet et à covoiturer ! .

Boulodrome (face à la Mairie)

Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Davayé, Saône-et-Loire Autres Code postal 71960 Lieu Boulodrome (face à la Mairie) Adresse Boulodrome (face à la Mairie) Ville Davayé Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Boulodrome (face à la Mairie) Davayé Latitude 46.30257 Longitude 4.7407 latitude longitude 46.30257;4.7407

Boulodrome (face à la Mairie) Davayé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davaye/