Foire de Mai Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique, 5 mai 2024, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

La traditionnelle foire annuelle se déroulera cette année le dimanche 5 mai. Ainsi, les Saint-Affricains ne travailleront pas et pourront visiter la foire qui s’étendra du Boulevard de Verdun jusqu’aux environs du rond-point de la Gare..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . .

Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



The traditional annual fair will be held this year on Sunday, May 2nd in Saint-Affrique. The last editions that took place on Sundays, enabled people to attend this popular event and have been very successful.

La tradicional feria anual tendrá lugar este año el domingo 5 de mayo. Esto significa que los habitantes de Saint-Affrica no trabajarán y podrán visitar la feria, que se extenderá desde el bulevar de Verdún hasta los alrededores de la rotonda de la Estación.

Der traditionelle jährliche Jahrmarkt findet dieses Jahr am Sonntag, den 5. Mai statt. So müssen die Saint-Affricains nicht arbeiten und können den Jahrmarkt besuchen, der sich vom Boulevard de Verdun bis in die Nähe des Kreisverkehrs am Bahnhof erstrecken wird.

